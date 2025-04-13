ليون يفوز على أوكسير 1/3 في الدوري الفرنسي ويعزز آماله الأوروبية

تغلب فريق ليون على مضيفه أوكسير بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أهداف مباراة ليون وأوكسير في الدوري الفرنسي

وتقدم ليون عن طريق جيورجيوس ميتكاودزي في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، وأضاف ريان شرقي الهدف الثاني لليون في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 77 سجل أوكسير هدفه الوحيد عن طريق لاسين سيناكو.

وعزز ليون النتيجة بالهدف الثالث بتوقيع ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 84.

ورفع ليون رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، معززا آماله في بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

من جهة أخرى، تجمد رصيد أوكسير عند 38 نقطة في المركز العاشر.

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