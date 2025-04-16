الأربعاء 16 أبريل 2025
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تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

تواصل وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر قطعة أرض بنشاط اداري بمنطقة محور خدمات r4 بمساحة 3360 مترًا مربعًا،  وقطعة أرض بنشاط تجاري إداري سكني بمنطقة المحور الخدمي الجديد ازدواج الضغط العالي بمساحة 8654 مترًا مربعًا، وقطعة أرض بنشاط تجاري إداري بمنطقة ٦٠٧ عمارة إسكان اجتماعي بمساحة 3086 مترًا مربعًا،  وقطعة أرض بنشاط تجاري بمنطقة ابني بيتك ٢ قطاع أ بمساحة 1331 مترًا مربعًا، وقطعة أرض بنشاط حضانة بمنطقة ابني بيتك ٣ قطاع د بمساحة 1009 أمتار مربعة.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بإجمالي 27321 وحدة سكنية بمنطقتين بمدينة العبور الجديدة، حيث تشمل الأعمال الجاري تنفيذها تشطيب الوحدات، والطرق وشبكات وخطوط المرافق، وعدد من مشروعات الخدمات، وذلك استعدادًا لتسليم الوحدات لمستحقيها كاملة الخدمات.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية مع التأكد من أن جميع الأعمال تتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات للمواطنين المنتقلين للسكن.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة تذليل أي معوقات قد تطرأ على سير العمل بما يضمن تسليم المشروعات في الوقت المحدد ودون التأثير على جودتها.

وفي الإطار ذاته، قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات بجولة تفقدية لمتابعة خطة الأعمال المنفذة والأعمال قيد التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحيين 15 و16 بالمدينة.

وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، تقدم الأعمال في مشروعات الإسكان، وسير العمل في تنفيذ المرافق العامة من طرق وكهرباء وصرف صحي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والحرص على جودة التنفيذ بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق الجديدة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في السكن.

وخلال الجولة تم تقييم جودة التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، كما أكد رئيس الجهاز أهمية تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد مع مراعاة تنفيذ جميع الخدمات الأساسية.

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