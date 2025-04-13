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انطلاق فعاليات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

بطولة الجونة الدولية
بطولة الجونة الدولية للاسكواش، فيتو

تتواصل المنافسات الحماسية ضمن النسخة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال والسيدات، والتي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل الجاري.

منافسات اليوم الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش 

شهد اليوم الثاني من البطولة مواجهات قوية وتألقًا لافتًا لعدد من أبرز نجوم الإسكواش، حيث حقق كل من المصريين علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، ويوسف سليمان، المصنف الثالث عشر، إلى جانب الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن، وجويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا من ويلز، انتصارات مستحقة.

وفي منافسات السيدات، واصلت النجمات المصريات تألقهن اللافت، حيث حققت كل من المصنفة الأولى عالميًا نوران جوهر، والمصنفة الثالثة عالميًا هانيا الحمامي، والمصنفة الثالثة عشرة عالميًا سلمى هاني، انتصارات مستحقة. كما تألقت الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة السابعة عالميًا وحققت فوزًا مهمًا ضمن منافسات البطولة.

نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال

فاز اللاعب علي فرج، المصنف الثاني عالميًا من مصر، على جوناه براينت، المصنف الخامس والثلاثون عالميًا من إنجلترا بنتيجة 3-0. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 12-10/ 11-3/ 11-3.
فاز اللاعب المصري يوسف سليمان، المصنف الثالث عشر عالميًا، على كورتيس مالك، المصنف الرابع والثلاثون عالميًا من إنجلترا، بنتيجة 3-1. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 10-12/ 14-12/ 10-12/ 5-11.

كما فاز أيضا اللاعب الانجليزي محمد الشوربجي، المصنف الثامن عالميًا، على الفرنسي بابتيست ماسوتي، المصنف الرابع والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-0. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-7/ 14-12/ 11-4.

وفاز اللاعب جويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا من ويلز على اللاعب علي أبو العينين، المصنف الثاني عشر عالميًا من مصر بنتيجة 3-1. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 13-11/ 1-11/ 12-10 /11-7.

 

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات

فازت اللاعبة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا على نظيرتها ملك خفاجي المصنفة الواحدة والثلاثون عالميًا بنتيجة 0-3. جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4 / 11-5 / 11-5.
واللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا علي اللاعبة سناء إبراهيم المصنفة الثامنة عشر عالميًا بنتيجة 0-3. جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7 / 11-1 / 12-10.

فازت اللاعبة المصرية سلمى هانى المصنفة الثالثة عشر عالميًا علي اللاعبة الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام المصنفة الحادية عشر عالميًا بنتيجة 3-2. جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 11-4 / 7-11 / 2-11 / 8-11.

فازت اللاعبة الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة السابعة عالميًا على اللاعبة فريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالميًا من مصر بنتيجة 3-1. جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11 / 5-11 / 11-2 / 11-13.

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