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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 -4- 2025 والقنوات الناقلة

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

تجري اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

الدوري الإنجليزي الممتاز 

بورنموث مع فولهام 9 مساء - بي إن سبورتس 1 

الدوري الإسباني 

أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد 9 مساء - بي إن سبورتس 3 

الدوري الإيطالي 

نابولي مع إمبولي 8.45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميم 1 

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نابولي أتلتيكو مدريد فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإيطالي الدوري الإسباني

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