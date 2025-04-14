مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 -4- 2025 والقنوات الناقلة

تجري اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث مع فولهام 9 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد 9 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

نابولي مع إمبولي 8.45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميم 1

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