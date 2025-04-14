مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 -4- 2025 والقنوات الناقلة
تجري اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث مع فولهام 9 مساء - بي إن سبورتس 1
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد 9 مساء - بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي
نابولي مع إمبولي 8.45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميم 1
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