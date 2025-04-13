الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تطور جديد بشأن 6 متهمين بسرقة السيارات بالمقطم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، إحالة 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشركات، بعد ضبطهم بتهمة سرقة سيارتين ودراجات نارية من داخل شركة، إلى محكمة الجنح.

تعود الواقعة عندما تم ضبط 6 أشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهم بسرقة دراجات نارية وسيارتين ومبلغ مالي من إحدى الشركات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دائرة قسم شرطة المقطم قسم شرطة المقطم نيابة الخليفة نيابة الخليفة و المقطم محكمة الجنح شرطة المقطم

مواد متعلقة

قرار جديد بشأن المتهم بتمزيق جسد شاب في دار السلام

إخلاء سبيل 4 متهمين باستخدام ألعاب نارية بموكب زفاف في المنيل

حكاية أجنبية تصدت لعامل يقوم بالتعدي على دابة في الهرم

حبس تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى الشرقية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق التهم منزلا في حلوان

النيابة تستمع لأقوال زوج سقطت زوجته من أعلى عقار بدار السلام

24 مايو أولى جلسات دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة صغيريها

التحقيق مع 4 متهمين بتعطيل حركة المرور واستخدام الألعاب النارية بمصر القديمة

الأكثر قراءة

هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟ مصدر برابطة الأندية يجيب

رغم أنباء توقيعه للأهلي، زيزو ينشر فيديو مع جمهور الزمالك

قرار صادم من كولر في الأهلي

أمطار خفيفة ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

سرقة فيلا مذيع شهير بأكتوبر، تفاصيل اقتحام لص للمنزل والاستيلاء على مقتنيات ثمينة

أول تعليق من أحمد قندوسي بعد إصابته المفزعة ويوجه رسالة للاعب فاركو

تعرف على السعر الجديد للرغيف السياحي بعد ارتفاع أسعار الوقود

اللي معاه ذهب ميبعهوش، نصيحة من شعبة المجوهرات للمواطنين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء

المزيد
الجريدة الرسمية