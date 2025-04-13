تطور جديد بشأن 6 متهمين بسرقة السيارات بالمقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، إحالة 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشركات، بعد ضبطهم بتهمة سرقة سيارتين ودراجات نارية من داخل شركة، إلى محكمة الجنح.

تعود الواقعة عندما تم ضبط 6 أشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهم بسرقة دراجات نارية وسيارتين ومبلغ مالي من إحدى الشركات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.

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