الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق بأكتوبر

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بنطاق مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث مدينة 6 أكتوبر اليوم 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقال رجال المرور برفع اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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