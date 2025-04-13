الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

إخلاء سبيل 4 متهمين باستخدام ألعاب نارية بموكب زفاف في المنيل

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة مصر القديمة الجزئية، بإخلاء سبيل أربعة متهمين، باستخدام ألعاب نارية، وتعطيل الحركة المرورية، بشارع المنيل، أثناء الاحتفال بعروسين، عقب الكشف علي الحالة الجنائية لكل منهم.

تعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية
كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من قائدى السيارات بتعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية حال سيرهم بموكب حفل زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) والسيارات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

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تداول مقطع فيديو قسم شرطة مصر القديمة مصر القديمة موكب حفل زفاف

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