أصيب 3 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بمركز طما بسوهاج، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص، وتم نقلهم الى مستشفى طما المركزى.

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز طما طرف أول أشرف م ع م- سن 56 عاما عامل مصابًا " رش خرطوش بأصبع اليد اليمني وزوجته نصرة خ ا م 45 عاما ربة منزل 00 مصابة " كدمات بالوجه واليد اليمني وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي ونجلهما مصطفي سن 25 عامل.



وبين، منار ج ا 28 عاما ربة منزل مصابة رش خرطوش بأصبع اليد اليسري وتم نقلها لمستشفي طما المركزي، وشقيق زوج الأولي محمد ا ك ا45 عاما سائق وعم الثاني أمير ا ك ع- سن 25 عامل.

وتم ضبط طرفي المشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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