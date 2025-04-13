الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بمركز طما بسوهاج، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص، وتم نقلهم الى مستشفى طما المركزى.

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز طما طرف أول أشرف م ع م- سن 56 عاما عامل مصابًا " رش خرطوش بأصبع اليد اليمني وزوجته نصرة خ ا م 45 عاما ربة منزل 00 مصابة " كدمات بالوجه واليد اليمني وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي ونجلهما  مصطفي سن 25 عامل.
 

وبين، منار ج ا 28 عاما ربة منزل مصابة رش خرطوش بأصبع اليد اليسري  وتم نقلها لمستشفي طما المركزي، وشقيق زوج الأولي محمد ا ك ا45 عاما سائق وعم الثاني أمير ا ك ع- سن 25 عامل.

 وتم ضبط طرفي المشاجرة  بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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