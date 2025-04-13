الأحد 13 أبريل 2025
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اقتصاد

وظائف مصلحة الجمارك 2025، اعرف التفاصيل الكاملة وطريقة التقديم

الجمارك
الجمارك

وظائف مصلحة الجمارك 2025، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن فتح باب التقدم لشغل عدد 27 وظيفة قيادية متميزة، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم مسيرة التطوير المستمرة.

تفاصيل وظائف مصلحة الجمارك 2025

كما أعلنت المصلحة عن حاجتها لتعيين: عدد 4 رؤساء إدارات مركزية، وعدد 23 مدير عام، وذلك عبر بوابة مصر الحكومية.

ويبدأ التقديم من اليوم 13 أبريل وينتهي في 18 مايو 2025.

ودعت مصلحة الجمارك الراغبين في التقدم، ممن يمتلكون الخبرة والمؤهلات اللازمة، إلى الاطلاع على تفاصيل المسابقة وشروط التقديم عبر الرابط التالي من هنا.

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