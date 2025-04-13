فياريال يفوز على بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني

نجح فريق فياريال في العودة إلى طريق الانتصارات بالفوز على ريال بيتيس (2-1)، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإسباني - الليجا.

وكان فياريال تعادل في الجولة الماضية أمام أتلتيك بيلباو بدون أهداف.

أهداف مباراة فياريال وبيتيس وترتيب الفريقين في الليجا

تقدم الجناح أيتور رويبال لريال بيتيس في الدقيقة 3 من المباراة، بينما أدرك المهاجم الفرنسي ثیرنو باری هدف التعادل لفريق فياريال بالدقيقة 26.

وأضاف لاعب الوسط آيوزي بيريز الهدف الثاني لنادي فياريال في الدقيقة 46 ليرتفع رصيد الفريق إلى 51 نقطة في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 48 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر برشلونة البطولة برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد في المركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.