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رياضة

فياريال يفوز على بيتيس 2-1 في الدوري الإسباني

فياريال، فيتو
فياريال، فيتو

نجح فريق فياريال في العودة إلى طريق الانتصارات بالفوز على ريال بيتيس (2-1)، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإسباني - الليجا.

وكان فياريال تعادل في الجولة الماضية أمام أتلتيك بيلباو بدون أهداف.

أهداف مباراة فياريال وبيتيس وترتيب الفريقين في الليجا

تقدم الجناح أيتور رويبال لريال بيتيس في الدقيقة 3 من المباراة، بينما أدرك المهاجم الفرنسي ثیرنو باری هدف التعادل لفريق فياريال بالدقيقة 26.

وأضاف لاعب الوسط آيوزي بيريز الهدف الثاني لنادي فياريال في الدقيقة 46 ليرتفع رصيد الفريق إلى 51 نقطة في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 48 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر برشلونة البطولة برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد في المركز الثاني.

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