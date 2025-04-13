الاتصالات التسويقية ودورها في العلامات التجارية، رسالة دكتوراه بإعلام المنيا

كشفت رسالة علمية مقدمة من الباحثة شيماء محمد محسن مجدي، مدير إدارة الرصد الإعلامي بديوان عام محافظة المنيا، لنيل درجة الدكتوراه في الآداب قسم الإعلام، عن تأثير الأساليب التسويقية والمزايا التفاعلية على اتجاهات الجمهور نحو العلامات التجارية الكبرى.

تناولت الرسالة دور هذه الأساليب في تزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة عن العلامة التجارية، بالإضافة إلى تأثيرها في بناء الهوية العلامية، مع دراسة العوامل المؤثرة في فاعلية الاتصالات التسويقية المتكاملة، في ضوء متغيرات مثل الإدراك والوعي والسلوك الشرائي.

الاتصالات التسويقية ودورها في العلامات التجارية.. رسالة دكتوراة بإعلام المنيا

حملت الرسالة عنوان "استراتيجيات الاتصالات التسويقية المتكاملة وعلاقتها بفاعلية وبناء هوية العلامة التجارية"، وركزت على دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المتعددة الجنسيات.

تناولت استراتيجيات الاتصالات التسويقية لأربع شركات شهيرة في السوق المصري، وتأثير إعلاناتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ودور ذلك في تعزيز شعبيتها وتأثيرها على النوايا الشرائية.

رسالة دكتوراة بإعلام المنيا

استخدمت الباحثة منهج المسح، واستعانت بأدوات لجمع البيانات من خلال استمارة استقصاء طبقت على عينة عمدية من 400 عميل تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا. كما أجرت مقابلات متعمقة مع 15 مسؤول تسويق ومدير مبيعات بالشركات محل الدراسة.

اعتمدت الدراسة التحليلية على عينة من المواد المنشورة على منصات فيسبوك وإنستجرام للشركات المعنية خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 1 ديسمبر 2023.

تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة سلوى العوادلي، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، التي ترأست اللجنة، والدكتورة وفاء ثروت، أستاذ الإعلام والاتصال بكلية الآداب جامعة المنيا، والدكتورة سلوى أبو العلا، أستاذ الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، والدكتورة إيناس الخريبي، أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام للدراسات العليا جامعة الأهرام الكندية.

قررت اللجنة بالإجماع منح درجة الدكتوراه للباحثة مع مرتبة الشرف الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.