اتفاق بين المخابز وبنك الإسكان لتيسير المعاملات مع "السلع التموينية"

استعدادا لتطبيق الكارت الموحد..

أعلن الدكتور عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن التوصل إلى اتفاق مع بنك الإسكان والتعمير، ليتولى كافة المعاملات المالية والتجارية بين المخابز وهيئة السلع التموينية، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة "الكارت الموحد".

وجاء هذا التصريح خلال اجتماع موسّع عُقد بين مسئولي الشعبة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، لمناقشة سبل تفعيل المنظومة الجديدة وآليات تسهيل التعاملات المالية داخلها.

وفي السياق ذاته، أكد سامح السيد، ممثل الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الهيئة ستقوم بضخ حصة يومين من الدقيق المدعم للمخابز المشاركة في منظومة الخبز المدعم بمحافظة بورسعيد، التي تم اختيارها كنقطة انطلاق لتطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي.

وأشار السيد إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة احتساب تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، وذلك على ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، بهدف الحفاظ على توازن المنظومة وضمان استمرارية الدعم.

كما شدد على أن المخابز البلدية المدعمة لعبت دورًا وطنيًا محوريًا في توفير الخبز للمواطنين خلال فترات الأزمات، وخاصة إبان ثورة يناير 2011، مؤكدًا أن هذه التجربة التاريخية تعزز من أهمية دعم وتطوير أداء هذه المخابز لضمان الأمن الغذائي في البلاد.

وتعتزم وزارة التموين تطبيق نظام الخصم المباشر للمخابز ووضع خطة تشغيل موحدة، بما يسهم في تنظيم العمل داخل المخابز وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

وقال سامح السيد ممثل من هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية: إن الهدف من هذا النظام ترشيد وصول الدعم لمستحقيه، حيث سيقوم صاحب المخبز بدفع ثمن الدقيق الذي يحصل عليه، وستقوم هيئة السلع التموينية بدفع ثمن الخبز لصاحب الخبز الذي يقوم بإنتاجه.

والمتعارف عليه الحصول على الدقيق بنظام الاستعاضة، حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق مجاني من هيئة السلع التموينية، وتقوم شركة سمارت بترجمة ما يتم إنتاجه من الخبز في اليوم إلى دقيق يحصل عليه صاحب المخبز في اليوم التالي.

وتبدأ المنظومة كمرحلة تجريبية في محافظة بورسعيد بدءًا من 16 إبريل الجاري، وفقًا للسيد والذي أوضح أنه لتفادي مشكلة السيولة المالية، ستقوم الهيئة بضخ تكلفة إنتاج خبز لمدة يومين لصاحب المخبز، بناء على إنتاج يومين على سبيل المثال بشهر مارس.

ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث يهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وتيسير عمليات الصرف.

وتتضمن المنظومة الجديدة متابعة سداد مطاحن التموين لقيمة القمح التمويني المستلم منها، وذلك وفقًا لسعر التكلفة الحرة، على أن يتم السداد لصالح الهيئة قبل السماح بالصرف من المواقع المخصصة للتخزين. ويأتي ذلك في إطار ضبط الدورة التموينية من المصدر حتى المستهلك.

كما شملت التحضيرات إلزام المخابز البلدية بسداد سعر حصص الدقيق المنصرفة من المطاحن بالتكلفة الحرة المعتمدة، على أن يتم السداد خلال يوم 15 أبريل أيضًا، لضمان بدء المنظومة الجديدة دون أي متأخرات مالية.

وتتم مراجعة حسابات أصحاب المخابز المدرجة على النظام الإلكتروني مع شركة "سمارت" المسئولة عن إدارة الكروت الذكية، للتأكد من عدم حدوث أي تغييرات في البيانات المالية، خاصة ما يتعلق بتكلفة التصنيع التي تسدد عبر المنظومة.

وتتابع الجهات المعنية انتظام دورة العمل بالمخابز بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي معوقات قد تؤثر على إنتاج الخبز أو صرفه للمواطنين. ويستمر صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر المقرر 20 قرشًا للرغيف، بنفس الضوابط المعمول بها حاليًا.

تطبيق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة الدولة لضبط الدعم التمويني وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع السلع الأساسية، بما يضمن وصولها لمستحقيها، ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد العامة

جدير بالذكر أن غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، تؤمن بأن التحديث الجاري في منظومة الخبز والدقيق التمويني يمثل جزءًا من إصلاح شامل يهدف إلى تحقيق كفاءة الدعم وتوجيهه لمستحقيه وحماية الموارد العامة للدولة وضمان استقرار السوق وتوازن العلاقة بين المواطن والمنتج والحكومة.

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