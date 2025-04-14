التموين تعلن تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز الأربعاء.. وبدء تطبيق منظومة الكارت الموحد على الخبز ببورسعيد.. ومذكرة بزيادة سعر الرغيف السياحي

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن خطة موحدة لتشغيل المخابز تهدف إلى تحقيق الانضباط في آليات العمل، وضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر بيع رغيف الخبز للمستهلك.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عُقد، اليوم الأحد، بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، بين مسؤولي الوزارة والشعبة العامة للمخابز، لمناقشة آليات تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، إلى جانب دراسة مقترحات جديدة بشأن تكلفة إنتاج الخبز المدعم، لا سيّما بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار الوقود بمقدار جنيهين.

آلية النظام الجديد: الدفع المسبق للدقيق

وأكد سامح سيد، ممثل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، أن الهيئة ستبدأ بضخ حصة يومين من الدقيق المدعم للمخابز العاملة في منظومة الخبز المدعم داخل محافظة بورسعيد، كنموذج أولي لتطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضح أن النظام الجديد يُلزم أصحاب المخابز بدفع ثمن الدقيق مقدمًا، على أن تتولى الهيئة سداد قيمة الخبز المُنتج، وذلك بهدف ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تختلف عن النظام السابق الذي كان يُعرف بنظام "الاستعاضة"، حيث كانت الهيئة توفر الدقيق مجانًا، ثم يتم خصم الكميات بناءً على الإنتاج اليومي المسجل عبر شركة "سمارت".

كما أشار “ سيد ” إلى أن الهيئة ستقوم مؤقتًا بدفع تكلفة إنتاج الخبز ليومي عمل مقدمًا، وفق متوسط الإنتاج خلال فترات سابقة مثل شهر مارس الماضي، بهدف تجنب أزمات السيولة لدى المخابز خلال المرحلة الانتقالية.

إلتزامات المطاحن والمخابز

وبحسب الخطة الجديدة، تلتزم مطاحن التموين بسداد قيمة القمح التمويني وفقًا لسعر التكلفة الحرة قبل السماح لها بالصرف من مواقع التخزين، وفي المقابل، تُجبر المخابز البلدية على سداد قيمة حصص الدقيق المستلمة بحد أقصى يوم 15 أبريل الجاري، لضمان انطلاق المنظومة دون تراكم مديونيات.

ورغم التعديلات الإجرائية، سيظل سعر رغيف الخبز البلدي ثابتًا عند 20 قرشًا، مع الالتزام بالضوابط الحالية، ضمن جهود الدولة لترشيد الدعم وتحقيق كفاءة أعلى في توزيع السلع التموينية.

شراكة مع بنك التعمير والإسكان

من جهته، كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن الاتفاق مع بنك التعمير والإسكان لتولي كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمنظومة الجديدة مع هيئة السلع التموينية.

وأضاف أن البنك سيفتح حسابات بنكية خاصة تُستخدم في سداد قيمة الدقيق، وتُحوّل إليها مستحقات المخابز من الهيئة.

"الكارت الموحد": تثبيت السعر والحصة

أما المهندس أحمد زينهم، ممثل شركة "سمارت" المسؤولة عن تنفيذ "الكارت الموحد"، فأكد أن المنظومة الجديدة تضمن ثبات سعر الرغيف عند 20 قرشًا للمواطن، وكذلك ثبات الحصص المخصصة للمخابز، مع تحديد حصص المطاحن وفق جدول زمني دقيق.

وأشار زينهم إلى أنه اعتبارًا من 16 أبريل، ستبدأ المخابز البلدية في الحصول على الدقيق المدعم بعد سداد قيمته وفق الأسعار المعلنة من الوزارة.

وأضاف أنه في حال تعثر بعض المخابز ماليًا، ستقوم الهيئة بتوفير حصة شهرية تشمل سعر جوال الدقيق وتكلفة الإنتاج لضمان استمرارية العمل.

كما يجري تنسيق مع اتحاد بنوك مصر، لتوفير السيولة المالية اللازمة خلال تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، والتي ستُنفذ كتجربة أولية في محافظة بورسعيد لمدة شهر ونصف على الأقل.

زيادات مرتقبة في أسعار الخبز السياحي

في السياق ذاته، قدمت الشعبة العامة للمخابز مذكرة إلى وزارة التموين تطالب فيها برفع أسعار الخبز السياحي بنسبة تصل إلى 30%، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وأكد خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة، أن الخبز السياحي يمثل نحو 45% من استهلاك المواطنين، بينما يحصل 55% على الخبز البلدي المدعم.

وأوضح أن أسعار الخبز السياحي ستختلف حسب المناطق، لكنها لن تقل عن 25 إلى 30% زيادة مقارنة بالسعر الحالي، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر الرغيف السياحي من 1 جنيه إلى 1.25 أو 1.5 جنيه، بينما قد يرتفع الرغيف المباع بـ2 جنيه ليصل إلى 2.25 أو حتى 2.5 جنيه في بعض المناطق الراقية، حسب توفّر المواد الخام وسهولة الوصول إليها.

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