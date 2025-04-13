المؤبد لمزارع بتهمة قتل زوجته بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي،شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، مزارع بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا إثر خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود تفاصيل الواقعة إلى 11 مارس 2024، عندما تلقت جهات التحقيق بلاغًا بتعرض سيدة للقتل على يد زوجها عبد الغني.ح.ع، مزارع، حيث تبين من التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين، تطورت إلى اعتداء المتهم على زوجته باستخدام سلاح أبيض وسلاح ناري، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأشارت التحريات إلى أن الجريمة وقعت دون سبق إصرار أو ترصد، ودون وجود نية مسبقة للقتل، بل جاءت نتيجة خلافات زوجية حادة.

تمت إحالة القضية، التي حملت رقم 13897 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3598 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.