موعد إزالة كوبري السيدة عائشة

أكدت المهندسة فيفي عبد الغني، رئيس حى الخليفة، أن تطوير ميدان السيدة عائشة ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية، موضحة أنه سيتم إزالة كوبرى السيدة عائشة ضمن أعمال التطوير ولكن بعد الانتهاء من المحور البديل.

إزالة كوبرى السيدة عائشة

وأضافت المهندسة فيفى عبد الغنى، رئيس حى الخليفة، فى تصريحات خاصة لفيتو، أنه سيتم الانتهاء من المحور البديل والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسحلة خلال ثلاثة أشهر وسيتم تفكيك الكوبرى وإزالته آنذاك

وأشارت إلى انه من ضمن المقترحات أن يتم إنشاء ممشى سياحى من مسجد السيدة عائشة مرورا بالقلعة وحتى مسجد السلطان حسن والسلطان الرفاعى.

يذكر أنه سيتم تحويل مسار محور صلاح سالم ليمر خلف مسجد المسبح ثم يمر داخل المقابر وينتهى عند محور الحضارات

تطوير القاهرة التاريخية

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم تذليل كافة الصعوبات من أجل سرعة الإنتهاء من المشروع، ورفع نسب التنفيذ فيه بإعتباره مشروعًا قوميًا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع المشروع تتم أعمال صيانة ورفع كفاءة للطرق الداخلية للمشروع لاستمرارية الحفاظ عليها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأكد محافظ القاهرة وجود فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.