الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

تشمل التعليم والصحة والطاقة، خطة تمويل جديدة للصندوق العربي في مصر

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور بدر محمد السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور ميرزا حسن، رئيس مكتب الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، وعدد من مسئولي الصندوق.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء على ترحيب مصر بالتعاون المستمر والمثمر مع الصندوق العربي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الاستثمارات في المشروعات التنموية المختلفة.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور ميرزا حسن، استراتيجية التمويل الجديدة للصندوق، والتي تركز على دعم عدد من القطاعات الحيوية في مصر، على رأسها: الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة، مؤكدًا أن هذه الخطة تأتي في إطار حرص الصندوق على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الدول الأعضاء.

ومن جانبه، أكد  بدر محمد السعد، أهمية موقع مصر داخل المحفظة التمويلية للصندوق، منوهًا بالتعاون القائم بين الجانبين في تمويل عدد كبير من المشروعات، وحرص الصندوق على التوسع في دعم المبادرات التنموية داخل مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.

كما أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، على متانة العلاقة بين مصر والصندوق العربي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر لتمويل مشروعات استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وتركز على التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة على مستوى السياستين المالية والنقدية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم قطاع الصناعة، وزيادة الصادرات في مجالات مثل الأدوية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون البناء مع الصندوق العربي، مؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي العاصمة الإدارية الجديدة وزيرة التخطيط برنامج الإصلاح الاقتصادي

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