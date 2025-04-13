الحماية المدنية تسيطر على حريق في منزل بقنا

شب حريق هائل، بمنزل مكون من طابقين بقرية صوص التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية مفاده بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية صوص بمركز نقادة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في بمنزل من الطوب اللبن مكون من طابقين وحوش، بجوار ترعة الملاح بقرية صوص بمركز نقادة، بسبب ماس كهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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