كشف حساب كولر مع الأهلي بعد أنباء اقتراب رحيله

استقر مسؤولو النادي الأهلي على قرار رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قيادة الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي: كولر لن يقود الأهلي في كأس العالم للأندية القادم في أمريكا، مشيرا إلى أن الخلاف حاليا على موعد إعلان توجيه الشكر للمدرب السويسري، حيث يميل فريق لتوجيه الشكر للمدرب قبل مواجهتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويميل الفريق الآخر إلى توجيه الشكر له عقب المباراتين وبغض النظر عن النتيجة.

كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 157 مباراة، فاز فى 108 لقاءات وتعادل فى 31 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 305 هدف وتلقت شباكهم 120، وخرج بشباك نظيفة فى 86 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت أمام ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلي "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي مرة.

الخطيب يحسم مصير كولر

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حسم بالفعل خليفة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أضاف: الخطيب ينتظر التوقيت المناسب لإعلان خليفة مارسيل كولر، حيث تم الاستقرار على اسم وجنسية المدرب الجديد ولكن وسط تكتم شديد من الأهلي.

وقام الخطيب باختيار المدرب الجديد بالتنسيق مع شركة الكرة ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي.

ويعمل مسؤلو النادي الأهلي في الوقت الحالي على توفير الشرط الجزائي تمهيدًا لإقالة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب اهتزاز المستوى مؤخرا وعدم تقديم عروض قوية مع الفريق ومع ابتعاد الفريق تدريجيا عن الاحتفاظ ببطولة الدوري.

وحال رحيل كولر سيحصل على شرط جزائي للمدة المتبقية في عقده بنهاية الموسم الحالي مع التأكيد على وجود موسم جديد له العام القادم ولكن يجدد بموافقة الطرفين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو الثلاثاء القادم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 إبريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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