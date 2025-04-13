سفير مصر بقطر يستعرض تطور العلاقات بين القاهرة والدوحة

أكد عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورا على جميع المستويات بفضل الإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين وحرصهما على دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب

وأضاف أن الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة تشكل محطة جديدة على طريق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين.

وقال في تصريحات صحفية إن الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وقطر منذ عام 2022 يعد مؤشرا واضحا على حجم التفاهم والاحترام المتبادل".

وقال لقد ساهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في بناء أرضية مشتركة من الثقة، تترجم اليوم إلى تعاون فعلي في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل أحد أهم أركان العلاقة بين البلدين مشيرا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات القطرية وتوفر لها بيئة جاذبة وحوافز متعددة.

وتابع بأن التبادل التجاري شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية.. ونحن نعمل على تعزيزه من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والسياحة

وأشار إلى أن الأسبوع الثقافي المصري الذي احتضنته الدوحة مطلع هذا العام كان مثالا حيا على ما يمكن أن تحققه الدبلوماسية الثقافية من تقارب بين الشعوب.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لأبناء الوطن في الخارج وأن الجالية المصرية تعد جسرا للتواصل بين البلدين ولها دور محوري في تعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي.

وأوضح أن التعاون المصري القطري يسهم بفاعلية في دعم القضايا العربية والإقليمية كما يعزز التنسيق المشترك بين البلدين الاستقرار ويساعد في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والعمل الإنساني.

وأكد على أن مصرو قطر مقبلتان على مرحلة جديدة من التعاون الشامل، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وهو ما يعكس عمق العلاقة بين شعبين شقيقين يجمعهما التاريخ والمصير الواحد

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة حيث كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة

ويلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي

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