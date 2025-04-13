تشيلسي ينجو من الخسارة ويخطف تعادلا من إبسويتش 2/2 في الدوري الإنجليزي

وقع فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون وترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وسجل ثنائية تشيلسي، أكسيل تاونزيبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 وجادون سانشو في الدقيقة 80، بينما سجل ثنائية إبسيوتش تاون، جوليو إنسيزو في الدقيقة 19 وبن جونسون في الدقيقة 31.

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس، كما رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

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