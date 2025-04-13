إصابة 18 شخصا في حادثين منفصلين بالمنيا

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات القليلة الماضية حادثين منفصلين أسفر كل منهما عن إصابة 18 شخصا بإصابات متفرقة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية.

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في المنيا

حيث أصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالحادث.

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

تلقى الأمن بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول انقلاب الميكروباص أمام قرية تونا الجبل، التابعة إداريًا لمركز ملوي.

أسماء المصابين في حادث ملوي

على الفور، انتشرت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم التعرف على المصابين، وهم:

- ندا رجب عبد الباقي (12 عامًا)

- مني عبد الباقي عبد الحميد (35 عامًا)

- حازم محمود فخري عبد الرزاق (13 عامًا)

- محمد محسن نصر عبد الرزاق (13 عامًا)

- زياد حماده فيض مغربي (14 عامًا)

- حازم عبد الهادي عبد العزيز (14 عامًا)

- حازم محسن صابر (15 عامًا)

- شربات كمال حسونة مراد (45 عامًا)

- منيحة توفيق عثمان محمد (53 عامًا)

- شادية محمد هاشم (55 عامًا)

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 8 أشخاص في المنيا

وعلى جانب آخر، أصيب 8 أشخاص، بينهم أطفال، جراء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة جانبية بأحد قُرى مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، أثناء توجههم لحضور حفل زفاف.

كانوا رايحين فرح، إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالمنيا

تلقى الأمن بلاغًا بالحادث، حيث وقع الانقلاب أمام قرية عزوز على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

إصابة 8 أشخاص في المنيا

حيث تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، تم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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