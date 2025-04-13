الإحصاء: 128.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال 2024

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

والتقى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى في شتى المجالات.

وأعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر اليوم الأحد، وأبرز مؤشراته:

وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 128.4 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 72.1 مليـون دولار خلال عام 2023.



حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لقطر 93.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 44.3 مليون دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من قطر

بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 35 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 27.8 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024

1. خضروات وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 8 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 6 مليون دولار.

4. كاكاو ومحضراته بقيمة 6 مليون دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 4 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قطر خلال عام 2024

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 7 ملايين دولار.

3. وقود وزيوت معدنية بقيمة 5 ملايين دولار.

4. الومنيوم بقيمة 4 ملايين دولار.

5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 3 ملايين دولار.

قيمة الاستثمارات القطرية في مصر

وقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 548.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024، مقابل 86.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر 819.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 940.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين بمصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال أبريل 2024، بينما سجل عدد سكان قطر 3.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصـريين المتواجدين بدولة قطر طبقًا لتقـديرات البعثة 165 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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