جولة ميدانية على مدارس قوص وقفط لمتابعة مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة (صور)

أجرى هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية على مدارس إدارتي قوص وقفط التعليميتين، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بالمتابعة اليومية لسير وانضباط الدراسة بالمدارس.

استهل هاني عنتر مروره برفقة عبد الله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، بمدرسة ابن دقيق العيد الابتدائية المشتركة لمتابعة مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة، وكذلك تنفيذ وتصحيح التقييمات والواجب المنزلي ومتابعة الإشراف.

التواصل المجتمعي مع حالات الغياب المتكرر

أشاد الصابر بانتظام الدراسة في مدرسة الشهداء الثانوية بنات بقوص والمستوى العلمي المتميز للطالبات، ونوه إلى التواصل المجتمعي مع حالات الغياب المتكرر قبل فصلهن وتفعيل حصص المشاهدة، والمشاركة في مسابقات توجيه عام المكتبات والصحافة والإعلام التربوي.

وأكد خلال مروره على مدارس العروبة للتعليم الأساسي بكوم سخين والنصر الإعدادية بنات بقوص على تفرغ وتفعيل التوجيه الفني ودعم المعلم والطلاب، بما لديهم من خبرات لتنفيذ الخطة العلاجية المعدة.

بينما نبه خلال مروره على مدرسة قفط الإعدادية بنين في حضور الدكتور محمد القرماني وكيل إدارة قفط، على إعلان النتائج والدرجات الحقيقية للطلاب بلا تجميل، منوهًا إلى أن تحديد آليات حل المشكلة هو الإقرار بوجودها وتحديدها، ومن ثم وضع خطط عاجلة للتعامل معها والتغلب عليها.

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