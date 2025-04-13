إعلان وظائف بطب الإسكندرية يثير أزمة، والجامعة: الإخوان السبب

آثار اعلان وظائف للأطباء بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أزمة بعد تداولها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والإشارة إلى وجود عجز في الأطباء بالمستشفيات الجامعية، وهجرة الأطباء وتقديم استقالات جماعية من القاهرة والإسكندرية للظروف غير المواتية.

وجاء إعلان كلية الطب جامعة الإسكندرية، لطلب 117 من الوظائف الإكلينيكية لأطباء المقيمين من مستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية، لتأتي الردود على صفحة وظائف كلية الطب بشكل يوحي بوجود أزمة داخل المستشفيات الجامعية.

ونفى مصدر بجامعة الإسكندرية، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول تقدم 117 من أطباء المستشفيات الجامعية باستقالتهم، متهما جماعة الإخوان المحظورة قضائيا بتأجيج الرأي العام، ومحاولة إفشاء الشائعات بين المواطنين.

وأوضح المصدر، أن الجامعة هي التي أعلنت عن وظائف خالية، للأطباء المنتدبين وليس للأطباء الأساسيين كإجراء روتيني لهؤلاء الأطباء لاستكمال دراستهم العليا.

وأكد المصدر، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية، لا يوجد بها عجز في الطاقم الطبي، سواء التمريض، أو الأطباء، أو المساعدين، أو الفنيين، أو الإداريين، ويتم تسكين أطباء جدد سنويا وفق إعلانات التكليفات، وكل هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت جامعة الإسكندرية على مرحلتين هذا العام حاجتها لما يزيد عن 350 طبيبا في سبتمبر الماضي، وتم تسكينهم بالفعل، وبعد حدوث مستجدات مثل التحويل، والاعتذار، والقيام بمهام عمل أخرى، تم الإعلان عن خلو 117 وظيفة لطبيب منتدب، من الوظائف الإكلينيكية لأطباء المقيمين من مستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية.

وكانت جامعة الإسكندرية أصدرت بيانا قالت فيه، أنه تقرر انعقاد جلسة تكميلية علنية يوم السبت الموافق 26 أبريل للأطباء خريجي كلية الطب دور أكتوبر 2022 ودور أبريل 2023 وأسنان 2021، والذين سبق لهم أن أبدوا رغبتهم أن يكونوا في قائمة الاحتياطي للاختيار من تلك الوظائف وذلك حسب الترتيب والمجموع التراكمي المطلق لنفس الدفعة.

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