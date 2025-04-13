الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: تكاثر السحب المتوسطة الرعدية على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حالة الطقس اليوم، تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانًا.

 

مائل للبرودة ليلا، حالة الطقس اليوم الأحد 13 - 4 - 2025

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على القاهرة والمحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاحد، ويسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  15

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:15
 

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