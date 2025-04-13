الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

استجابة إنسانية من رئيس الوزراء، لاب توب يحوّل حلم "ثريا" إلى حقيقة (فيديو وصور)

الطالبة ثريا مع اللاب
الطالبة ثريا مع اللاب توب هدية رئيس الوزراء

في مشهد إنساني يعكس التقدير الحقيقي لأصحاب العزيمة، استجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لطلب الطالبة الكفيفة "ثريا أشرف عبد النبي"، ابنة قرية أم القصور بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وأرسل لها جهاز "لاب توب" كانت تحلم به لتبدأ أولى خطواتها في عالم البرمجة.

ثريا، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين، لم تمنعها إعاقتها البصرية من أن تحلم، بل صنعت من التحدي دافعًا لتحقيق طموحها في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم التخصص في البرمجة وصناعة الروبوتات.

 

خلال زيارة رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط، قبل يومين التقى بثريا وسألها عن دراستها وأحلامها، فأخبرته بشغفها بعالم البرمجة، وحاجتها إلى "لاب توب" لتبدأ التعلم. فرد عليها بكلمات لن تنساها: "حلمك كبير وشايف فيكي المستقبل"، واصفًا إياها بـ"العبقرية".

لم تمر سوى يومين، حتى وصلت الهدية التي كانت تنتظرها.. جهاز لاب توب أرسلته رئاسة مجلس الوزراء خصيصًا لها، لتبدأ من خلاله رحلتها نحو تحقيق حلمها الكبير.

"الهدية دي مش بس لاب توب.. دي كانت رسالة إن في حد شافني وصدق فيا"، هكذا عبّرت ثريا عن مشاعرها بعد استلام الجهاز، مؤكدة أن اللقاء منحها عزيمة مضاعفة، وجعلها تشعر أنها قادرة على صنع الفرق.

ثريا ليست مجرد طالبة كفيفة.. بل نموذج مضيء لقوة الإرادة، وإرث جديد في سجل قصص النجاح التي تبدأ من الإيمان بالحلم وتنتهي بتحقيقه.

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