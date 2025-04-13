الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

وقفة احتجاجية لنقابة محامي الإسكندرية لرفض رسوم الاستئناف (صور)

وقفة احتجاجية لمحامي
وقفة احتجاجية لمحامي الإسكندرية، فيتو

نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية، بساحة المحكمة الابتدائية البحرية في المنشية، وذلك لرفض قرار فرض رسوم من محاكم الاستئناف وكذلك زيادة الرسوم في المحاكم. 

نقابة المحامين تنظم وقفة احتجاجية 

جاءت الوقفة بمشاركة مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية والعشرات من المحامين والمحاميات، وردد المحامين هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع وزيادة الرسوم الأخرى لكافة المحاكم.

 

 

 

رفض رسوم الاستئناف 

 وأكد مجلس نقابة المحامين، أن رفع الرسوم يخل بإتاحة التقاضي ويرفع العبء على الموكل والمحامي، وأن تلك القرارات جاءت دون الرجوع لنقابة المحامين وهي الشريك الأصيل والقضاء الواقف. 

تأتي تلك الوقفة بالتزامن مع وقفات  بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

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