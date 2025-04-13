الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يتابع شكاوى المواطنين من التعريفات الجديدة بالمواقف

محافظ سوهاج يرد بنفسه
محافظ سوهاج يرد بنفسه على شكاوى المواطنين داخل غرفة العمليات

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، سير العمل داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمخصصة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم التزام بعض السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، أو شكاوى نقص سيارات الأجرة في المواقف، أو غير ذلك من الشكاوى.

محافظ سوهاج يرد بنفسه على شكاوى المواطنين داخل غرفة العمليات 

وخلال متابعته الشخصية لسير العمل داخل الغرفة، بحضور مدير إدارة المرور وأعضاء غرفة العمليات، قام محافظ سوهاج بالرد بنفسه على الاتصالات الهاتفية الواردة من المواطنين، واستمع إلى شكواهم بشكل مباشر، في خطوة تعكس حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على التواصل الفعّال مع المواطنين وحل مشكلاتهم.

 

 

من داخل غرفة العمليات.. محافظ سوهاج يرد بنفسه على شكاوى المواطنين ويوجه بحلول عاجلة

ووجّه المحافظ تعليماته الفورية لإدارة مرور سوهاج وإدارة المواقف بسرعة التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، وتوفير الخدمة للمواطنين دون معاناة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص محافظ سوهاج على ضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط بالمواقف، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

وأكد المحافظ أن تواجده داخل غرفة العمليات والرد المباشر على الشكاوى يهدف إلى بناء جسور ثقة بين المواطن والحكومة، ويبعث برسالة واضحة أن صوت المواطن مسموع، وأن الدولة تقف إلى جانبه لحل أي مشكلة قد تواجهه.

 

وشدد اللواء سراج على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، وعدم استغلال المواطنين تحت أي ظرف، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة وتحركات سريعة لضبط أي مخالفة، وتطبيق القانون بكل حزم.

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