الأحد 13 أبريل 2025
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قرارات عاجلة لمحافظ الدقهلية خلال جولته التفقدية بالمنصورة وطلخا

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في طلخا، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، عددا من شوارع وأحياء مدينة المنصورة وطلخا، للوقوف على مستوى الخدمات وحالة النظافة والاشغالات بالشارع العام، وأكد ضرورة إزالة كل ما يعوق حركة المواطنين والسيارات لتيسير حركة المرور والسير وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بالمنصورة وطلخا

وتفقد محافظ الدقهلية شوارع الجيش، والشيخ حسانين، والعباسي، وميدان الطميهي، والسلخانة، والسكة الجديدة، والجلاء، والجمهورية ومستشفى الصدر وشارع النخلة والسكة الجديدة وبورسعيد، وكلف الأستاذ محمد حمص بزيادة عدد الصناديق بمنطقة بورسعيد والشيخ حسانين، ووجه برفع الأتربة وتغيير البلدورات المتهالكة ودهان البلدورات ورفع كفاءة الأرصفة، والحفاظ على المظهر الحضاري لشارعي الجمهورية والجيش، إلى جانب أعمال منظومة النظافة اليومية ومنع أي تجمعات قمامة بالشوارع.

رفع البلدورات والأحجار المتواجدة أمام المحال العامة

ووجه محافظ الدقهلية كذلك برفع البلدورات والأحجار المتواجدة أمام المحال العامة والمنازل بشارع النخلة وباقي شوارع المدينة، وتحرير مخالفات لأصحابها في حالة تكرارها ومنع أي إشغالات ورفعها في الحال لتيسير حركة المواطنين والسيارات.

سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومطالبهم

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم، وشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومطالبهم، كما أكد على متابعة النظافة اليومية للحدائق العامة والمفتوحة وتقليم وقص الأشجار والنجيلة، حفاظا على الحدائق كمتنفس للمواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بمتابعة منظومة النظافة، مؤكدًا أن أولى عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء هو الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والمدن والأحياء، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

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