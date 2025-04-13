أثناء متابعة حادث مروري، سيارة تصدم نائب مأمور قسم ميت غمر

استشهد الرائد مؤمن سلامة، نائب مأمور قسم ميت غمر التابع لمديرية أمن الدقهلية؛ إثر تعرضه لحادث مروري أثناء تأديه عمله.

استشهاد نائب قسم ميت غمر أثناء تادية عمله

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستشهاد نائب مأمور قسم ميت غمر أثناء قيامه بمتابعة بلاغ حادث على طريق ميت محسن مركز ميت غمر بالدقهلية، حيث صدمته سيارة مسرعة.

وكان الرائد مؤمن سلامة قد انتقل وقوة مرافقة له إلى موقع الحادث، وأثناء تنفيذ المتابعة صدمته سيارة أخرى على الطريق أودت بحياته.

تم نقل الضابط لمستشفى ميت غمر العام، وجاري استخراج تصريح الدفن وتشيع الجثمان بمقابر العائلة بقرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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