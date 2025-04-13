الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أثناء متابعة حادث مروري، سيارة تصدم نائب مأمور قسم ميت غمر

مديرية أمن الدقهلية،
مديرية أمن الدقهلية، فيتو

استشهد الرائد مؤمن سلامة، نائب مأمور قسم ميت غمر التابع لمديرية أمن الدقهلية؛ إثر تعرضه لحادث مروري أثناء تأديه عمله.

استشهاد نائب قسم ميت غمر أثناء تادية عمله 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستشهاد نائب مأمور قسم ميت غمر أثناء قيامه بمتابعة بلاغ حادث على طريق ميت محسن مركز ميت غمر بالدقهلية، حيث صدمته سيارة مسرعة.

وكان الرائد مؤمن سلامة قد انتقل وقوة مرافقة له إلى موقع الحادث، وأثناء تنفيذ المتابعة صدمته سيارة أخرى على الطريق أودت بحياته.

 

تم نقل الضابط لمستشفى ميت غمر العام، وجاري استخراج تصريح الدفن وتشيع الجثمان بمقابر العائلة بقرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمني الدقهلية الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات شرطة النجدة ديرية أمن الدقهلية محافظة الدقهلية مستشفى ميت غمر العام مركز ميت غمر مركز ميت غمر بالدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد مواقف السيارات لليوم الثالث على التوالي

بسبب زيادة تعريفة الركوب، محافظ الدقهلية يوقف سيارة سرفيس 15 يوما ويلغي الترخيص

الأكثر قراءة

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي في مطار حمد الدولى بالدوحة

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

الرئيس السيسي يصل قطر في مستهل جولته الخليجية

أثناء متابعة حادث مروري، سيارة تصدم نائب مأمور قسم ميت غمر

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام خيالية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية