خلال 90 يومًا، مستشفيات الدقهلية تستقبل مليونًا و100 ألف مريض (صور)

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفيات المحافظة استقبلت نحو مليون و102 ألفا و931 حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجارى، أي 90 يوما.

عدد المترددين على العيادات الخارجية 842 ألفًا

وأضاف مدكور، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 260 ألفا، و226 حالة، فى حين تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية 842 ألفًا من بينهم 75 ألف حالة بالعيادات الصباحبة ونحو 92 ألفًا بالمسائية.

كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء نحو 6676 عملية فى حين بلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمستشفيات ميت غمر رمد المنصورة وبلقاس ما يقارب ٥03 عملية.. لافتًا إلى أن مستشفيات الدقهلية شهدت فى الآونة الأخيرة إدخال بعض الجراحات التخصصية الدقيقه بمستشفيات السنبلاوين وأجا والجمالية مثل جراحات الوجه والفكين والأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب.

عدد حالات الولادة 1139

واستطرد: أن تردد الأشعة العادية بلغ 116 ألفا و404 حالة، والمقطعية مايزيد على 21 ألفًا فى حين بلغ عدد حالات الولادة 1139 من بينها 435 حالة ولادة طبيعية، مشيرا أن عدد المرضى الذين استقبلتهم عنايات المستشفيات بلغ ما يقارب ستة آلاف.

تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات إلى 355 جولة

وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 355 جولة تفقدية من بينها 18 مرورًا جماعيًا خلال 3 أشهر تضمنت جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة مؤشرات الأداء.

كما أشار وكيل الوزارة إلى استحداث العديد من الخدمات والجراحات الدقيقة التى لم تكن متوافرة من قبل بمستشفيات صحة الدقهلية على غرار جراحات الأورام والمخ والأعصاب والأوعية الدموية بالسنبلاوين ووحدة السموم وجرحات الوجه والفكين بأجا وإذابة الجلطات فى ميت غمر، وجارى إدخالها بالمنزلة، مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدارة.

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