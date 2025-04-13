جوائز وتكريمات مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ51 للسينما المصرية

أعلنت إدارة الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبد السيمع عن القائمة الكاملة لجوائز أحدث دورات المهرجان.

وتتضمن الجوائز: «أفضل فيلم، أفضل ممثل وممثلة دور أول، أفضل سيناريو، أفضل مؤثرات صوتية… وعددا آخر من الجوائز نستعرضها على النحو التالي:



جوائز مهرجان جمعية الفيلم السنوي

جائزة أحسن تصميم أفيش: فاز بها الفنان محمد داخلى عن فيلم رحلة 404.

جائزة أحسن مؤثرات بصرية: محمد طنطاوى وأحمد شحاتة عن فيلم السرب

جائزة أحسن صوت: طارق غلوش عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما

جائزة أحسن ماكياج: الفنانة عهود عن فيلم بضع ساعات فى يوم م

جائزة أحسن ملابس: مروة عبد السميع عن فيلم رحلة 404

جائزة أحسن ديكور سامر الجمال عن فيلم أهل الكهف

جائزةأحسن موسيقى: الفنان نابلسى عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما

جائزة أحسن مونتاج: كريم سعد عن فيلم الحريفة

جائزة أحسن تصوير: نانسى عبد الفتاح عن فيلم الهوى سلطان

جائزة أحسن سيناريو: محمد رجاء عن فيلم رحلة 404

جائزة العمل الأول فى الإخراج: هبة يسرى عن فيلم الهوى سلطان

جائزة أحسن إخراج: هانى خليفة عن فيلم رحلة 404

جائزة أحسن ممثل دور ثاني: محمد ممدوح عن فيلم أهل الكهف

جائزة أحسن ممثلة الدور الثانى: هدى المفتي عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما

جائزة خاصة فى التمثيل: هنا الزاهد عن فيلم بضع ساعات فى يوم ما

جائزة خاصة فى التمثيل: الفنان الراحل مصطفى فهمى عن فيلم أهل الكهف

جائزة احسن ممثل دور أول: أحمد داود عن فيلم الهوى سلطان

جائزة أحسن ممثلة دور أول: منة شلبى عن فيلم الهوى سلطان

جائزة الامتياز فى التمثيل: منى زكى عن فيلم رحلة 404

جائزة أحسن فيلم: رحلة 404



كما يكرم المهرجان اسم الراحل المنتج السينمائى صبحي فرحات، واسم الراحل الممثل حسين رياض.

كذلك يكرم المهرجان فى هذه الدورة، كلامن: كاتبة السيناريو والناقدة ماجدة خير الله، والممثل جمال سليمان، والممثلة منى زكى، والمخرج السينمائى محمد ياسين.

كما يكرم على هامش المهرجان الفيلم التسجيلى "رفعت عينى للسماء"، الذى فاز بجوائز عالمية إخراج أيمن الأمير وندى رياض.



وتقديم شهادة تكريم للمخرج الفلسطينى فتحى عمر بمناسبة عرض فيلميه التسجيليين الوهم وخارج التغطية بالمهرجان.

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