بعد أخطائه المتكررة، مدرب مانشستر يونايتد يصدم الكاميروني أونانا

اتخذ روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، قرارا باستبعاد حارسه الكاميروني، أندريه أونانا، من مواجهة صاحب الأرض نيوكاسل يونايتد، المقررة اليوم الأحد في إطار الجولة 32 من البريميرليج.

استبعاد أونانا

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ترك المدرب البرتغالي حارسه في المنزل، حيث قرر منح التركي ألتاي بايندير فرصة الظهور الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الخميس الماضي ارتكاب أونانا خطأين، أسفرا عن هدفين لصالح أولمبيك ليون، مما تسبب في تعادل الفريق خارج أرضه (2-2)، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وبسبب كثرة الأخطاء، أراد أموريم منح حارس مانشستر يونايتد فرصة لتصفية ذهنه، بعد أسبوع عصيب، على أن يعود للمشاركة مع الفريق، عند مواجهة ليون إيابا في أولد ترافورد، الخميس المقبل.

وكانت زوجة أونانا قد تعرضت أيضا لسرقة عنيفة في الشارع، وهو ما جعل الأسرة بحاجة إلى حماية مستمرة.

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