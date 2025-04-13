قائد القوات البحرية يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية

التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوت البحرية، الفريق بحرى ديمتريوس كاتاراس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجة التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون البحري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية

وأكد الجانبان على أهمية دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

وفى سياق متصل، قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة، والمرور على شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة فى مجال إنتاج الوحدات

البحرية المختلفة.

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