الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قائد القوات البحرية يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية

الفريق عطوة يلتقي
الفريق عطوة يلتقي رئيس هيئة أركان القوات اليونانية، فيتو
ads

التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوت البحرية، الفريق بحرى ديمتريوس كاتاراس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجة التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون البحري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية

وأكد الجانبان على أهمية دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية واليونانية فى إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

وفى سياق متصل، قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة، والمرور على شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة فى مجال إنتاج الوحدات
البحرية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القوت البحرية البحرية المصرية البحرية اليونانية القوات البحرية المصرية القوات البحرية بالإسكندرية وحدات القوات البحرية القوات المسلحة

مواد متعلقة

7 معلومات عن مصنع 200 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي (صور)

شمس العاشر من رمضان لا تغيب، قصة بطولة الشهيد نجاتي سراج

12 معلومة عن القبطان عمر عز الدين أسطورة الضفادع البشرية

ذكرى العاشر من رمضان، أحد أبطال القوات الجوية يروي تفاصيل أول طلعة له وقت العبور

ذكرى العاشر من رمضان، أحد أبطال سلاح الإشارة يكشف أسرار اليوم الأول للعبور

زوجة العقيد الشهيد محمد إدريس في حوارها مع فيتو: زوجي كان عاشقا لأرض سيناء وقدم 10طلبات للنقل اليها، تولى قيادة العمليات للثأر لشهداء مصر في ليبيا

الشهيد أحمد المنسي، أسطورة الصاعقة التي أرعبت الإرهاب

في يوم الشهيد، عبد المنعم رياض أيقونة الشهادة وقائد حرب الاستنزاف

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

هدوس على وشك بالجزمة، أول تعليق من التأمين الصحي بالمنوفية على مشادة بين مواطن وصيدلي

10 معلومات عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما هو وقت نية صيام الست من شوال وما حكم تبييت النية؟

المزيد
الجريدة الرسمية