محافظ المنوفية يفحص طلبات المواطنين ويوجه بإجراءات عاجلة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين بمكتبه للتعرف على مشاكلهم ومتطلباتهم من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، بحضور الدكتور السيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحى، المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة، ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى.



حيث استهل المحافظ اللقاء بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لحالة إنسانية بناحية الكتامية بمركز الباجور يعانى من ظروف صحية واجتماعية صعبة تعينه على متطلبات الحياة ودعمًا له، موجهًا بتوفير سيارة لاصطحاب ابنته بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

الموافقة على توصيل الصرف الصحى بقرية ببركة السبع



وفى استجابة فورية لأحد الحالات الأولى بالرعاية بناحية سبك الأحد بأشمون، كلف المحافظ بإعداد خطاب لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لبحث إمكانية توفير أجهزة كلام خارجي نظرًا للاحتياج الشديد للحالات المرضية، وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لشكوى أهالي عزبة أبو نيدة بمركز بركة السبع يلتمسون الموافقة على إدخال خدمة الصرف الصحي على نفقتهم الخاصة، وعلى الفور وافق المحافظ على الطلب المقدم وموجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفحص الميداني على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.



فيما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالفحص الفورى لعدد من الشكاوى أحدهم لمواطن من ناحية بخاتى بشبين الكوم يتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة به، وآخر بقرية زنارة بتلا يلتمس تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي لمنزله وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، كما وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة الزراعية لأحد المنتفعين بشما بمركز أشمون حتى يتمكن من الحصول على الأسمدة الزراعية المقررة له.



هذا وكلف محافظ المنوفية على الفور الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بفحص الشكوى المقدمة من أحد مسئولي شركات النظافة ببركة السبع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض عليه لاتخاذ اللازم تحقيقًا للصالح العام، مؤكدا حرصه على إدماج القطاع الخاص في إدارة المخلفات البلدية وتسهيل الإجراءات لإحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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