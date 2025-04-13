هدوس على وشك بالجزمة، أول تعليق من التأمين الصحي بالمنوفية على مشادة بين مواطن وصيدلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع مصور يوضح حدوث مشادة كلامية بين صيدلي ومواطن بمبنى التأمين الصحي بقويسنا، كادت المشادة أن تتطور إلى مشاجرة إلا أن المتواجدين بالفرع تدخلوا سريعا لتهدئة الموقف.

الفيديو يظهر انفعال صيدلي على مواطن قائلا: "هدوس على وشك بالجزمة ياللي ملكش لزمة"، مما أثار حفيظة المواطنين المتواجدين والذين شاهدوا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار مروجو الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي إلى أن سبب المشاجرة نداء الصيدلي على سيدة اسمها نوال باسم "نوال الزغبي وهو ما أثار غضب أحد المتواجدين ثم حدثت المشادة.

رد التأمين الصحى بالمنوفية

وأكد الدكتور السيد عبد السلام مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية، في تصريح خاص لـ فيتو أن المقطع المصور مجتزأ ولم يتضح منه ما حدث قبل انفعال الصيدلي، موضحا أن هذه الواقعة حدثت في شهر رمضان والمواطن الذي تسبب في انفعال الصيدلي "سب الدين' له في نهار رمضان لكن من نشر الفيديو لم يوضح ذلك.

وأكد مدير فرع التأمين الصحي أنه لم يتم تقديم شكوى من أي مواطن منذ حدوث هذا الواقعة، قائلا: " لا أفهم ما الهدف من إعادة نشر الفيديو بعدها بشهر ولماذا تم نشر جزء من الفيديو فقط".

التأمين الصحى: لا يوجد شكاوى حول الواقعة

ولفت الدكتور السيد عبد السلام إلى أن فرع التأمين الصحي قويسنا لم تأت منه شكوى واحدة، وذهبت منذ أيام قليلة زيارة لمدة 3 ساعات ولم ألاحظ وجود أي طريقة سيئة في معاملة المواطنين.

وعبر مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية عن استيائه من ترويج هذا الفيديو بالشكل المجتزأ، وإذا ثبت خطأ الصيدلي سيحال للتحقيق، لكن إذا كل صيدلي حدثت معه مشادة أحلته للتحقيق "محدش هيشتغل".

وطالب مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية المواطنين تغليب المصلحة العامة والوقوف على الحقيقة قبل ترويج مثل هذه الفيديوهات، فلم يتأخر أحد عن تقديم الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.