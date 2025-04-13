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لتجنب أخطاء قراءة الفواتير، 8 نصائح من الكهرباء لتصحيح البيانات إلكترونيًّا

عدادات الكهرباء،
عدادات الكهرباء، فيتو

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عده نصائح للمواطنين لتصحيح بيانات عدادات الكهرباء للمواطنين إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الشركة لتصحيح البيانات الخاصة بصاحب عداد الكهرباء، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، ولتجنب حدوث أخطاء في الفواتير الشهرية، والتي تكون أغلبها بسبب عدم صحة البيانات الخاصة بصاحب العداد.

خطوات تصحيح بيانات صاحب العدادات

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يمكن للمواطنين تصحيح بيانات صاحب العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتجنب حدوث أخطاء في الفواتير كالتالي: 
- الدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. 
- اختيار أيقونة “تصحيح بيانات صاحب العداد”.
- إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور المسجل بهم حساب الراغب في تصحيح البيانات على المنصة.
- اختيار العداد المسجل باسمه في الشركة.
- إدخال سبب تغيير بيانات العداد.
- إدخال بعض البيانات المطلوبة والتي تشمل الرقم القومي ورقم البطاقة ورقم الهاتف المحمول واسم مقدم الطلب والعنوان.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- الضغط على إرسال الطلب.

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