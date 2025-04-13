الأقباط يحتفلون بـ أحد الشعانين في شوارع وكنائس المنيا (صور)

احتفل أهالي مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، بأحد الشعانين، حيث تجمع الأهالي في الكنائس والشوارع وسط أجواء مبهجة.

عيد أحد الشعانين في المنيا

وبدأ الاحتفال بعيد أحد الشعانين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث احتشد المئات من سكان القرية أمام الكنائس للمشاركة في هذه المناسبة.

سعف النخيل

ورفع الأهالي سعف النخيل وزينوه بالأزهار والبالونات، مما أضفى لمسة احتفالية على أجواء اليوم، كما تبادل البعض التقاط الصور التذكارية خلال فعاليات الاحتفال، التي تجسد الفرح والروحانية.

عيد أحد الشعانين في المنيا

ويُعتبر أحد الشعانين، المعروف أيضًا بأحد السعف، من أبرز المناسبات الدينية في الأسبوع الأخير من الصوم الكبير.

أقباط المنيا

ويحيي الأقباط في هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الشعب بالأغصان والسعف.

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