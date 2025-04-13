قرّرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حفظ التحقيقات في اتهام المخرج عمر زهران بخيانة الأمانة، في البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف ضد زهران.

وكانت نيابة الجيزة قد استمعت لأقوال المخرج عمر زهران في بلاغ شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف ضده بتهمة الاستيلاء على إيصال أمانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

أقوال المخرج في التحقيقات

وخلال التحقيقات أنكر المخرج الاتهامات المسندة إليه، وكشف أن ظروف كتابة إيصال الأمانة كانت بسبب خلاف مادي وقع بين شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف نتج عنه توقيعه لها على ذلك الإيصال واتفقا على إيداعه أمانة لدى عمر زهران لكونهما يأتمنانه على ما هو أكثر من ذلك، وعندما اتهمته شاليمار شربتلي بسرقة مجوهراتها قدمه للمحكمة ليؤكد أنه أمين عليهما ولا يمكن أن يسرق.

وأكد دفاع عمر زهران أن الواقعة لا تمثل جريمة خيانة أمانة لأن عمر زهران لم يسلم الإيصال لأحد طرفيه سواء شاليمار شربتلي أو خالد يوسف، ولكنه سلمه لهيئة المحكمة في العلانية في حافظة مستندات وثابت ذلك بمحضر الجلسة.

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