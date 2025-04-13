الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

الكهرباء توضح أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع

العدادات مسبقة الدفع،
العدادات مسبقة الدفع، فيتو
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قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع:

١- فك غطاء العداد.
٢- حدوث حركات اهتزاز.
٣- وجود تداخل في وصلات الكهرباء.
وفي حالة ظهور لمبة التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 أو إبلاغ فرع الشركة التابع له.

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارا جديدا بخصوص تركيب عدادات كهرباء للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي علي الشبكة الموحدة للكهرباء.

قرارات وزارة الكهرباء لتركيب العدادات للسيارات الثابتة والمتنقلة

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في دورته الأولى لعام 2025، أنه يتم السماح بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وفقا للضوابط التي أقرها على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ تلك التعليمات.

وأضاف القرار: «منافذ البيع سواء المتنقلة أو الثابتة المملوكة لشركات أو أشخاص يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناء على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة لمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد».

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