الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يطلب إغلاق مران الأهلي اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مسئولي ناديه إغلاق مران الفريق اليوم من التصوير لمنصات النادي الرسمية وذلك بعد التعادل أمس أمام بيراميدز. 

كما قال مصدر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حسم بالفعل خليفة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. 

أضاف: الخطيب ينتظر التوقيت المناسب لإعلان خليفة مارسيل كولر حيث تم الاستقرار علي اسم وجنسية المدرب الجديد ولكن وسط تكتم شديد من الأهلي. 

وقام الخطيب بإختيار المدرب الجديد بالتنسيق مع شركة الكرة ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي. 

ويبحث مسئولو النادي الأهلي في الوقت الحالي على توفير الشرط الجزائي تمهيدًا لإقالة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب اهتزاز المستوى مؤخرا وعدم تقديم عروض قوية مع الفريق ومع ابتعاد الفريق تدريجيا عن الاحتفاظ ببطولة الدوري. 

وحال رحيل كولر سيحصل على شرط جزائي للمدة المتبقية في عقده بنهاية الموسم الحالي مع التأكيد على وجود موسم جديد له العام القادم ولكن يجدد بموافقة الطرفين. 

استقر مسؤلو النادي الأهلي على قرار رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قيادة الفريق. 

وقال مصدر داخل الأهلي: كولر لن يقود الأهلي في كأس العالم للأندية القادم في أمريكا. 

وأوضح أن الخلاف حاليا على موعد إعلان توجيه الشكر للمدرب السويسري حيث يميل فريق لتوجيه الشكر للمدرب قبل مواجهتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويميل الفريق الأخر إلى توجيه الشكر له عقب مرض المباراتين وبغض النظر عن النتيجة. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة بيراميدز امس. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو الثلاثاء القادم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 إبريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة

مواد متعلقة

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

الأهلي يواصل تدريباته اليوم دون راحة بعد التعادل أمام بيراميدز

موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز

حقيقة عودة مفاوضات الأهلي مع محمد علي بن رمضان

قبل موقعة اليوم، نتائج مواجهات كولر أمام يورتشيتش

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

هدوس على وشك بالجزمة، أول تعليق من التأمين الصحي بالمنوفية على مشادة بين مواطن وصيدلي

10 معلومات عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما هو وقت نية صيام الست من شوال وما حكم تبييت النية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية