الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

يعمل مسؤلو النادي الأهلي في الوقت الحالي على توفير الشرط الجزائي تمهيدًا لإقالة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب اهتزاز المستوى مؤخرا وعدم تقديم عروض قوية مع الفريق ومع ابتعاد الفريق تدريجيا عن الاحتفاظ ببطولة الدوري.

وحال رحيل كولر سيحصل على شرط جزائي للمدة المتبقية في عقده بنهاية الموسم الحالي مع التأكيد على وجود موسم جديد له العام القادم ولكن يجدد بموافقة الطرفين.

واستقر مسؤلو النادي الأهلي على قرار رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قيادة الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي: كولر لن يقود الأهلي في كأس العالم للأندية القادم في أمريكا.

وأوضح أن الخلاف حاليا على موعد إعلان توجيه الشكر للمدرب السويسري، حيث يميل فريق لتوجيه الشكر للمدرب قبل مواجهتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويميل الفريق الآخر إلى توجيه الشكر له عقب المباراتين وبغض النظر عن النتيجة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة بيراميدز امس.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو الثلاثاء القادم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 إبريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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