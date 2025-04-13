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أخبار مصر

قمة مصرية كويتية غدًا

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل.فيتو
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يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا إلى الكويت للقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ويتوجه الرئيس السيسي إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة. 

وتوجه الرئيس السيسي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. 

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