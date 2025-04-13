نانسي صلاح تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

شاركت الفنانة نانسي صلاح جمهورها لحظة من الحنين لوالدتها الراحلة، حيث نشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات مؤثرة تعبر عن اشتياقها الكبير لها.

ونشرت نانسي صورة لوالدتها عبر صفحتها على فيس بوك وكتبت: “أمى الحبيبة الجميلة.. كبرت وبقيت شبهك يا ست الكل..برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة”.

وتفاعل الجمهور مع كلمات نانسي، حيث عبر العديد من المتابعين عن تعاطفهم معها، داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

وفاة والدة نانسي صلاح

وكانت نانسي صلاح قد أعلنت في مايو ٢٠٢١ عن وفاة والدتها وكتبت “إنا لله وإنا اليه راجعون.. ماما فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يا رب العالمين لا إله إلا الله”.

نانسي صلاح في رمضان ٢٠٢٥

وشاركت نانسي صلاح فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥ في مسلسل بـ "حسبة عمري"، ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية مهمة تخص المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعد الطلاق، بالإضافة إلى قضايا قانونية.

ويسلط الضوء على "حق الكد والسعاية"، وهو مصطلح إسلامي يهدف لحفظ حقوق المرأة التي ساهمت بجهد كبير في تنمية ثروة زوجها.

ومسلسل "حسبة عمرى" بطولة روجينا، محمد رضوان، وعمرو عبد الجليل، وعلى الطيب، ومحمود البزاوي، من تأليف محمود عزت، إخراج مى ممدوح.

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