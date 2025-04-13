الليلة، طرح تذاكر حفل تامر عاشور ونجم الجيل في الكويت

حفل تامر حسني وتامر عاشور، يحيي النجمان تامر حسني وتامر عاشور حفلا غنائيا مشتركا في الكويت ضمن ليلة عمر وذلك يوم 13 يونيو المقبل.

حفل تامر حسني وتامر عاشور

ومن المفترض أن تطرح الشركة المنظمة لحفل تامر حسني وتامر عاشور في الكويت مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء.

كما يحيي الفنان تامر عاشور، حفلًا غنائيًا يوم 25 أبريل الجاري في “زد بارك” بمدينة الشيخ زايد، وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر والتي ضمن 5 فئات.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور



وتأتي أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الشيخ زايد كالتالي.

الفئة الأولى: 5500 جنيه.

الفئة الثانية: 4500 جنيه.

الفئة الثالثة: 3500 جنيه.

الفئة الرابعة: 3000 جنيه.

الفئة الخامسة: 2500 جنيه.

الفئة السادسة: 1500 جنيه.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه، بالإضافة إلى أغاني ألبوم "ياه"، الذي يحتوي على 12 أغنية، من بينها: "ياه"، "الله يحنن"، "حبك رزق"، “دراما”، "أنا مكرهتوش"، "ماشيين"، و"مش بعرف أنام".

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