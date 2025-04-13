أبرزها حرس الحدود ضد الزمالك وليفربول مع وست هام، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأحد 13/أبريل/2025 - 02:30 ص 4/13/2025 2:30:00 AM

تجري اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

الدوري المصري الممتاز

المصري مع بتروجت 4 مساء - أون سبورت 1

حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء - أون سبورت 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول مع وست هام 3 مساء - بي إن سبورتس 1

تشيلسي مع إبسويتش تاون 3 مساء - بي إن سبورتس 2

وولفرهامبتون مع توتنهام 3 مساء - بي إن سبورتس 5

نيوكاسل مع مانشستر يونايتد 5.30 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

ألافيس مع ريال مدريد 4.15 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الفرنسي

أوكسير مع ليون 8.45 مساء - بي إن سبورتس 4

الدوري الإيطالي

لاتسيو مع روما 8.45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميم 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.