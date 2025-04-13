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رياضة

أبرزها حرس الحدود ضد الزمالك وليفربول مع وست هام، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الزمالك وحرس الحدود،
الزمالك وحرس الحدود، فيتو

تجري اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

الدوري المصري الممتاز 

المصري مع بتروجت 4 مساء - أون سبورت 1 

حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء - أون سبورت 1

الدوري الإنجليزي الممتاز 

ليفربول مع وست هام 3 مساء - بي إن سبورتس 1 

تشيلسي مع إبسويتش تاون 3 مساء - بي إن سبورتس 2 

وولفرهامبتون مع توتنهام 3 مساء - بي إن سبورتس 5

نيوكاسل مع مانشستر يونايتد 5.30 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني 

ألافيس مع ريال مدريد 4.15 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الفرنسي 

أوكسير مع ليون 8.45 مساء - بي إن سبورتس 4 

الدوري الإيطالي 

لاتسيو مع روما 8.45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميم 1

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