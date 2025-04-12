الأحد 13 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

منصة شاهد تروج للمسلسل السعودي هزاع (فيديو)

بطل مسلسل هزاع، فيتو
بطل مسلسل هزاع، فيتو

نشرت منصة “شاهد” فيديو ترويجي للمسلسل السعودي المنتظر “هزاع”، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلًا واسعًا من الجمهور.  

 

مسلسل هزاع

وتظهر في الفيديو لمحات مشوقة من العمل الدرامي ويتحدث نجوم العمل بلسان شخصياتهم خلال الفيديو، والمسلسل يضم مجموعة من النجوم البارزين في الساحة الفنية، ما يجعله من أبرز الأعمال المرتقبة في الفترة القادمة على منصة “شاهد”.  

وعلق حساب المنصة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “سعد ما يهمه إلا الفلوس جلعوم لص محترف.. دكتور مشعل جراح تجميل.. والمسلسل ما باقي عليه غير 6 أيام.. مين منتظره على ناااار؟.. هزاع.. ابتداءً من 18 أبريل على شاهد”.

تفاصيل مسلسل هزاع

ومسلسل هزاع من بطولة خالد صقر، سمية رضا، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، أبو سلو، واخرين  بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات.

و مسلسل هزاع من تأليف محمد المرشد ومجموعة من المؤلفين، ومن إخراج المخرج السعودي محمد الهليل، ويتم تصنيف العمل باعتباره درامي كوميدي ويتكون المسلسل من ١٠ حلقات.

 

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مسلسل هزاع منصة شاهد الفن اخبار الفن هزاع

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