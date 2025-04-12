السبت 12 أبريل 2025
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العثور على جثة شاب مشنوق في ظروف غامضة بالمنيا

جثة شاب مشنوق بالمنيا
جثة شاب مشنوق بالمنيا

عثر رجال الأمن على جثة شاب مشنوق في ظروف غامضة بإحدى قرى مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

العثور على جثة شاب مشنوق في ظروف غامضة بالمنيا

تلقى قسم الشرطة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوق في قرية الحرية التابعة إداريًا لمركز ملوي.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم التعرف على الجثة التي تعود للشاب "أ.ع" مشنوقًا.

 مشرحة مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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