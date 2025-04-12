إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة في ترعة بالمنيا

أصيب 8 أشخاص، بينهم أطفال، جراء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة جانبية بإحدى قُرى مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، أثناء توجههم لحضور حفل زفاف.

كانوا رايحين فرح، إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالمنيا

تلقى الأمن بلاغًا بالحادث، حيث وقع الانقلاب أمام قرية عزوز على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

إصابة 8 أشخاص في المنيا

حيث تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، تم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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