السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

ضبط 2 طن زيوت نباتية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالدقهلية (صور)

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من 2 طن زيوت نباتية مجهولة المصدر، ودقيق وأرز وسولار، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

نتائج الحملة التموينية 

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية اليوم على مستوى المحافظة، أسفرت عن، ضبط 1661 لتر سولار، وضبط 40 اسطوانة بوتجاز، وطن واحد قطع دجاج، 400 كجم زيوت نباتية،  25 كجم بهارات كريب، وضبط 4 شيكارة دقيق (50 كجم)، ضبط 13 زجاجة مايونيز، 150 كجم أرز هندي، 10 كرتونة بطاطس فارم فريتس.

 

المرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات

وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم، والتأكد من وفرة المواد البترولية، ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، والمرور على فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحة التموينية، ومتابعة أعمال التصفية بالصوامع والإعداد لموسم القمح.

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